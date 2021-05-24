Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)

В неожиданном исполнении

Бекка Саладин — графический дизайнер и большой фанат мировой истории. В конце 2019 года девушка создала аккаунт в Instagram под названием «Royalty Now», что в дословном переводе означает «королевские особы сейчас».

В профиле Бекка делится своими фантазиями на тему того, как известные исторические личности (ученые, композиторы, правители) выглядели, если бы жили в наше время. Хотите увидеть Бетховена в пиджаке, а Мону Лизу с современной укладкой? Тогда листайте ниже.

Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.