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    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)

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    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)

    В неожиданном исполнении

    Бекка Саладин — графический дизайнер и большой фанат мировой истории. В конце 2019 года девушка создала аккаунт в Instagram под названием «Royalty Now», что в дословном переводе означает «королевские особы сейчас».

    В профиле Бекка делится своими фантазиями на тему того, как известные исторические личности (ученые, композиторы, правители) выглядели, если бы жили в наше время. Хотите увидеть Бетховена в пиджаке, а Мону Лизу с современной укладкой? Тогда листайте ниже.

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    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)
    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что президент Зеленский пришел на концерт и признался в любви суперзвезде украинской эстрады.

    Она поблагодарила и ответила, что после такого приветствия ей нужен валидол.

    Певица также получила цветы от главы Офиса президента Андрея Ермака, которого назвала своим другом. А с экрана сцены Ирину Билык поздравили предыдущие президенты Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Как бы исторические личности выглядели в наше время (фото)