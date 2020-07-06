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    Жизнь

    Умер композитор Эннио Морриконе

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    Умер композитор Эннио Морриконе

    Кинокомпозитор скончался на 92-м году жизни

    Итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни, сообщает Corriere della Sera.

    По данным издания, музыкант скончался в ночь на 6 июля в клинике в Риме.

    Итальянский композитор Эннио Морриконе – один из самых известных и плодовитых кинокомпозиторов ХХ века. Он начинал свой путь еще в далеких 1960-х, работая над «спагетти-вестернами» в тандеме с режиссером Серджо Леоне. На сегодняшний день, 90-летний Морриконе – автор музыки к более чем 400 фильмам и телешоу, лауреат «Оскара» и «Грэмии». Но самое главное, это человек, который создал особый музыкальный мир, без которого мы не можем представить большинство наших любимых фильмов.

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    музыка умер
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