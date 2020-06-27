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    Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram

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    Майкл Джексон с дочерью Пэрис - Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram
    Майкл Джексон с дочерью Пэрис
    instagram.com/parisjackson/

    Пэрис Джексон решила поделиться с подписчиками новыми кадрами всемирно известного певца

    Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона выложила никем невиданные ранее фотографии отца в свой аккаунт в Instagram. На кадрах артист кривляется и показывает язык, хотя на одном из них целует дочь прямо в губы, что может быть воспринято весьма неоднозначно.

    Также Пэрис Джексон трогательно подписала свой пост, заявив, что очень скучает по Майклу и любит его, а каждый день с отцом был наполнен волшебством. Этот пост был опубликован в минувший четверг, 25 июня, — именно в этот день артист умер в 2009 году.

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    Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram
    Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram
    Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram
    Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram
    Дочь Майкла Джексона выложила уникальные фотографии отца в Instagram

    Напомним, в 2019 году Пэрис Джексон пыталась уйти из жизни, а причиной для такого поступка мог стать выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором Майкла обвиняли в сексуальном насилии над детьми. Его дочь до сих пор утверждает, что все эти обвинения ложны.

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