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    Умер легендарный грузинский актер Баадур Цуладзе

    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 09:52
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    Баадур Цуладзе
    Баадур Цуладзе

    Актер боролся с продолжительной болезнью

    В возрасте 83 лет скончался грузинский и советский актер и режиссер Баадур Цуладзе. В последние годы жизни он боролся с тяжелой болезнью, пишет «Главком».

    Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Его карьера началась в 1954-м и продолжалась до 2014 года. Он сыграл в более, чем 90 фильмах, среди которых «Блондинка за углом», «Не горюй!», «Листопад». Широкую известность он получил благодаря роли трактирщика в «Приключениях Буратино».

    В 1961-м окончил режиссерский факультет ВГИК – мастерская Александра Довженко и Михаила Чиаурели.

    Кроме того, Цуладзе снял девять собственных фильмов и вел кулинарную передачу на грузинском ТВ.

    Работал штатным актером и режиссером киностудии «Грузия-фильм», режиссером дубляжа. Далее – Президент Гильдии киноактеров Грузии и член правления Союза кинематографистов Грузии.

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