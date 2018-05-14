Умер легендарный грузинский актер Баадур Цуладзе

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Баадур Цуладзе

Актер боролся с продолжительной болезнью

В возрасте 83 лет скончался грузинский и советский актер и режиссер Баадур Цуладзе. В последние годы жизни он боролся с тяжелой болезнью, пишет «Главком».

Цуладзе родился в Батуми в 1935 году. Его карьера началась в 1954-м и продолжалась до 2014 года. Он сыграл в более, чем 90 фильмах, среди которых «Блондинка за углом», «Не горюй!», «Листопад». Широкую известность он получил благодаря роли трактирщика в «Приключениях Буратино».

В 1961-м окончил режиссерский факультет ВГИК – мастерская Александра Довженко и Михаила Чиаурели.

Кроме того, Цуладзе снял девять собственных фильмов и вел кулинарную передачу на грузинском ТВ.

Работал штатным актером и режиссером киностудии «Грузия-фильм», режиссером дубляжа. Далее – Президент Гильдии киноактеров Грузии и член правления Союза кинематографистов Грузии.