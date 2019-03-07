Умер первый бас-гитарист группы Queen



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Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Майк Гроуз

Майк Гроуз стоял у истоков группы и был хорошим знакомым одного из основателей Queen Роджера Тейлора

Стало известно, что 6 марта умер экс-гитарист рок-группы Queen Майк Гроуз. Об этом сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор на своей официальной странице в Facebook.

«Так грустно слышать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием «The Individuals», когда мы еще были в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром», - написал Роджер Тейлор.

Майк Гроуз был первым бас-гитаристом группы Queen. Тогда в ней уже участвовали соло-гитарист Брайан Мэй и солист Фредди Меркьюри. Барабанщик Роджер Тейлор пригласил Гроуза в группу в 1970 году, так как был знаком с ним лично. Майк Гроуз участвовал в концертах три раза, после чего покинул Queen, но поддерживал дружеские отношения.