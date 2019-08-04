Умер российский певец Вилли Токарев



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезде шансона было 84 года

На 85-м году жизни не стало певца Вилли Токарева. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы».

В конце мая в СМИ появилась информация об ухудшении самочувствия музыканта, певец был госпитализирован в столичную клинику. Родственники артиста отказались давать комментарии о здоровье звезды.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. Закончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

В 1974 году Вилли эмигрировал в США. В 1979 году он выпустил первую пластинку «А жизнь – она всегда прекрасна», которая не принесла ему популярности. В 1981 году он записал еще один альбом – «В шумном балагане», который прославил Вилли среди эмигрантской публики.

В 1990-е Вилли Токарев вернулся в Москву, где открыл студию звукозаписи.

Вилли Токарев был трижды женат. От этих браков у артиста есть четверо детей и два внука.