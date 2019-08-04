  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Умер российский певец Вилли Токарев

    • Розсилка
    Умер российский певец Вилли Токарев

    Звезде шансона было 84 года

    На 85-м году жизни не стало певца Вилли Токарева. Об этом сообщает радио «Эхо Москвы».

    В конце мая в СМИ появилась информация об ухудшении самочувствия музыканта, певец был госпитализирован в столичную клинику. Родственники артиста отказались давать комментарии о здоровье звезды.

    Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Адыгее. Закончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса.

    В 1974 году Вилли эмигрировал в США. В 1979 году он выпустил первую пластинку «А жизнь – она всегда прекрасна», которая не принесла ему популярности. В 1981 году он записал еще один альбом – «В шумном балагане», который прославил Вилли среди эмигрантской публики.

    В 1990-е Вилли Токарев вернулся в Москву, где открыл студию звукозаписи.

    Вилли Токарев был трижды женат. От этих браков у артиста есть четверо детей и два внука.

     

    российский певец умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ