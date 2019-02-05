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    Жизнь

    В Австралии крокодилы приплыли к домам местных жителей после наводнения

    • Розсилка
    Фото: unsplash / @jacksonjost - В Австралии крокодилы приплыли к домам местных жителей после наводнения
    Фото: unsplash / @jacksonjost

    Местные жители испугались нежданных гостей-рептилий

    Жители австралийского города Таунсвилл не на шутку перепугались после того, как в Сети появились фотографии крокодилов, приплывших прямо к порогу некоторых жилых домов. Причиной возникновения этой весьма опасной для людей ситуации стали наводнения, вызванные непрекращающимися сильными дождями.

    Как информирует BBC, всего из-за наводнений местные власти эвакуировали свыше 1100 человек, а 4 февраля было решено открыть дамбу. По прогнозам синоптиков, сильные ливни продлятся еще как минимум несколько дней.

    Тем временем, больше всего опасений у жителей Таунсвилла вызывают рептилии, которых принесло вместе с водой прямо к их жилищам. Так, люди видели крокодилов и змей на дорогах, во дворах домов и колодцах.

    в мире животных Австралия
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