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    Жизнь

    В Италии умерла девочка после того, как повторила опасный челлендж в TikTok

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    В Италии умерла девочка после того, как повторила опасный челлендж в TikTok

    Непроверенные учетные записи пользователей будут отключены как минимум до 15 февраля

    В Италии 10-летняя девочка приняла участие в опасном челлендже в приложении TikTok и погибла. В связи с этим власти страны заблокировали аккаунты всех пользователей соцсети, чей возраст невозможно документально проверить. Об этом сообщает Reuters.

    В Палермо, Сицилия, ребенок умер от асфиксии во время выполнения вызова на выносливость под названием блэкаут. В его рамках участникам предлагалось накинуть ремень вокруг шеи и задержать дыхание во время записи видео. Девочку обнаружила в ванной комнате ее пятилетняя сестра, рядом с ней лежал телефон. В итоге юная пользовательница соцсети скончалась в больнице.

    Непроверенные учетные записи пользователей будут отключены как минимум до 15 февраля, указало итальянское ведомство по защите персональных данных .

    TikTok заявил, что компании не удалось найти какой-либо контент, который мог бы побудить девочку участвовать в этом челлендже. Тем не менее соцсеть выразила готовность помогать властям в расследовании возможного подстрекательства к самоубийству. «Безопасность сообщества TikTok — наш абсолютный приоритет, в связи с этим мы не разрешаем любой контент, который поощряет или продвигает опасное поведение», — подчеркнул представитель TikTok.

    Теги: социальная сеть умер TikTok новости
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