В США умер легендарный телеведущий

В начале января знаменитый телеведущий был госпитализирован с коронавирусом

В возрасте 87 лет скончался американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается в его твиттере.

Кинг умер утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

В начале января он был госпитализирован с коронавирусом.

Ранее у телеведущего уже были серьезные проблемы со здоровьем. Он трижды перенес инфаркт, у него диагностировали диабет, а в 2017 году он лечился от рака легких.

Лоуренс Харви Зейгер родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Псевдоним Ларри Кинг он взял, когда начал работать на радио.

Он прославился на весь мир благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Кинг взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.