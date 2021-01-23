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    Жизнь

    В США умер легендарный телеведущий

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    Телеведущий Ларри Кинг - В США умер легендарный телеведущий
    Телеведущий Ларри Кинг

    В начале января знаменитый телеведущий был госпитализирован с коронавирусом

    В возрасте 87 лет скончался американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг. Об этом сообщается в его твиттере.

    Кинг умер утром 23 января в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе.

    В начале января он был госпитализирован с коронавирусом.

    Ранее у телеведущего уже были серьезные проблемы со здоровьем. Он трижды перенес инфаркт, у него диагностировали диабет, а в 2017 году он лечился от рака легких.

    Лоуренс Харви Зейгер родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Австрии и Белоруссии. Псевдоним Ларри Кинг он взял, когда начал работать на радио.

    Он прославился на весь мир благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Кинг взял более 50 тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер телеведущий
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