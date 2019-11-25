В России театр оштрафовали за неготовность к войне



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Худрук намерен заплатить штраф, чтобы театр продолжил работу

По словам худрука, 50 тысяч рублей - сумма, которую театр собирает за один спектакль

В российском городе Екатеринбурге оштрафован Николай Коляда – руководитель частного «Коляда-театра», за отсутствие противогазов и запасов продовольствия на случай войны. Об этом сам Коляда написал в своем Фейсбуке. Театру выписали штраф в 50 тысяч рублей (почти 19 тысяч гривен).

По словам Коляды, частный театр включили в список учреждений, которые будут работать в случае войны или атомного взрыва, как заводы и другие предприятия. Сотрудники театра об этом не знали.

«Я вот сижу и вижу прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку», – подметил Коляда.

По словам худрука, 50 тысяч рублей - сумма, которую театр собирает за один спектакль. Коляда отметил, что готов заплатить штраф, чтобы театр продолжил работу.