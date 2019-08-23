В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Джордж

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон 5 сентября пойдет во второй класс

5 сентября наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет во второй класс, где ему будут преподавать новые дисциплины, пишет Express.

Итак, маленькому Кембриджу предстоит изучать математику, английский, естественные науки, географию, историю религии, французский и информатику. Он также будет посещать уроки физкультуры, рисования, музыки, драмкружок и курс по информационным технологиям проектирования.

Хелен Хэслем, директор школы Thomas’s Battersea, отмечает, что расписание для второго года обучения учитывает выросшие способности детей как в сфере академических знаний, так и в социальном плане.

Читайте также: Зеленская и скандальная супруга Нетаньяху в одинаковых туфлях сходили к химерам