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    Жизнь

    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа

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    Принц Джордж - В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    Принц Джордж

    Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон 5 сентября пойдет во второй класс

    5 сентября наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет во второй класс, где ему будут преподавать новые дисциплины, пишет Express.

    Итак, маленькому Кембриджу предстоит изучать математику, английский, естественные науки, географию, историю религии, французский и информатику. Он также будет посещать уроки физкультуры, рисования, музыки, драмкружок и курс по информационным технологиям проектирования.

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    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа
    В сети опубликовали расписание шестилетнего принца Джорджа

    Хелен Хэслем, директор школы Thomas’s Battersea, отмечает, что расписание для второго года обучения учитывает выросшие способности детей как в сфере академических знаний, так и в социальном плане.

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