В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк

Эффектная модель вышла замуж за брата Ленни Кравица Грега Эндрюса

Австралийская топ-модель Шанина Шейк, периодически принимающая участие в показах Victoria's Secret, вышла замуж. Ее избранником стал двоюродный брат Ленни Кравица, Dj Ruckus, настоящее имя которого Грег Эндрюс.

Торжество прошло еще 28 апреля на Багамах, но снимками с церемонии Шанина поделилась с фолловерами только сейчас. К алтарю она пошла в кружевном платье Ralph & Russo, босоножках Aquazzura и украшениях Lorraine Schwartz.

«Мистер и миссис Эндрюс. Я очень люблю тебя, Грегори Эндрюс, спасибо, что выбрал меня своей женой», - написала в Instagram Шейк и поблагодарила фолловеров за поздравления.