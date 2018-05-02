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    В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк

    Эффектная модель вышла замуж за брата Ленни Кравица Грега Эндрюса
    Австралийская топ-модель Шанина Шейк, периодически принимающая участие в показах Victoria's Secret, вышла замуж. Ее избранником стал двоюродный брат Ленни Кравица, Dj Ruckus, настоящее имя которого Грег Эндрюс. Торжество прошло еще 28 апреля на Багамах, но снимками с церемонии Шанина поделилась с фолловерами только сейчас. К алтарю она пошла в
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    Свадьба Шанины Шейк и&nbsp;Грега Эндрюса
    Свадьба Шанины Шейк и Грега Эндрюса

    Эффектная модель вышла замуж за брата Ленни Кравица Грега Эндрюса

    Австралийская топ-модель Шанина Шейк, периодически принимающая участие в показах Victoria's Secret, вышла замуж. Ее избранником стал двоюродный брат Ленни Кравица, Dj Ruckus, настоящее имя которого Грег Эндрюс.

    Торжество прошло еще 28 апреля на Багамах, но снимками с церемонии Шанина поделилась с фолловерами только сейчас. К алтарю она пошла в кружевном платье Ralph & Russo, босоножках Aquazzura и украшениях Lorraine Schwartz.

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    В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк
    В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк
    В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк
    В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк
    В сети появились первые фото со свадьбы модели Victoria's Secret Шанины Шейк

    «Мистер и миссис Эндрюс. Я очень люблю тебя, Грегори Эндрюс, спасибо, что выбрал меня своей женой», - написала в Instagram Шейк и поблагодарила фолловеров за поздравления.

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