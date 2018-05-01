Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет
- Вчора, 17:17
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Пенелопа Крус
Пенелопе Крус исполнилось 44 года
Знойная испанская актриса, кажется, открыла секрет вечной молодости и не собирается его раскрывать никому! Иначе, как объяснить то обстоятельство, что с годами Пенелопа совершенно не меняется?
В честь своего дня рождения актриса решила порадовать поклонников раритетным фото. Пенелопа поделилась снимком, на котором запечатлена в юном возрасте.
Подпись к снимку оказалась очень лаконичной: «Здесь мне 15 лет, а сегодня уже 44».
Стоит отметить, что поклонники звезды единодушно сошлись во мнении, что с тех пор актриса не сильно изменилась: во всяком случае на фото ее сразу же можно узнать даже невооруженным взглядом.
Джерело: graziamagazine.ru