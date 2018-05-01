Пенелопа Крус показала, как выглядела в 15 лет

Пенелопе Крус исполнилось 44 года

Знойная испанская актриса, кажется, открыла секрет вечной молодости и не собирается его раскрывать никому! Иначе, как объяснить то обстоятельство, что с годами Пенелопа совершенно не меняется? В честь своего дня рождения актриса решила порадовать поклонников раритетным фото. Пенелопа поделилась снимком,



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Пенелопа Крус

Пенелопе Крус исполнилось 44 года

Знойная испанская актриса, кажется, открыла секрет вечной молодости и не собирается его раскрывать никому! Иначе, как объяснить то обстоятельство, что с годами Пенелопа совершенно не меняется?

В честь своего дня рождения актриса решила порадовать поклонников раритетным фото. Пенелопа поделилась снимком, на котором запечатлена в юном возрасте.

Подпись к снимку оказалась очень лаконичной: «Здесь мне 15 лет, а сегодня уже 44».

Стоит отметить, что поклонники звезды единодушно сошлись во мнении, что с тех пор актриса не сильно изменилась: во всяком случае на фото ее сразу же можно узнать даже невооруженным взглядом.

Джерело: graziamagazine.ru