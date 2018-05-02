Талант и саморазрушение: В сети опубликовали трейлер документального фильма об Уитни Хьюстон
- Сьогодні, 10:01
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Розсилка
В сети появился трейлер нового документального фильма «Уитни», посвященного певице Уитни Хьюстон
Режиссер картины стал Кевин Макдональд.. Продюсирует фильм невестка певицы Патриция Хьюстон.
«Уитни» станет первой документальной работой о жизни и карьере знаменитой артистки, которую одобрили наследники Хьюстон. В фильме покажут ранее не опубликованные кадры из личного архива певицы, фрагменты ее живых выступлений, кроме того, в документальной картине прозвучат неизданные песни Уитни.
«Я подошел к жизни Уитни как к загадочной истории; почему кто-то с таким невероятным талантом и красотой так публично и мучительно уничтожал себя? – рассказал Макдональд. – Мне посчастливилось получить поддержку родственников Уитни Хьюстон. Они доверили мне "ключи к хранилищу" и дали полную свободу следовать за историей, куда бы она меня ни привела. В глубине души «Уитни» – интимная семейная история, раскрывающая известную певицу с новой стороны, о которой не знали даже самые преданные фанаты».
Премьера фильма запланирована на 6 июля 2018 года.
Джерело: Buro 24/7