Боб Дилан занялся выпуском алкогольных напитков

Лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан решил попробовать себя в новой отрасли

Музыкант запустил свою линию виски. Бренд называется Heaven's Door — сокращенное название песни Knockin' on Heaven's Door, написанной музыкантом в 1973-м году. В линейке уже есть три вида виски — straight rye, double-barreled и бурбон. Партнер Дилана по алкогольному бизнесу Марк Башала отметил, что идею они вынашивали около двух



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Боб Дилан

Лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан решил попробовать себя в новой отрасли

Музыкант запустил свою линию виски. Бренд называется Heaven's Door — сокращенное название песни Knockin' on Heaven's Door, написанной музыкантом в 1973-м году.

В линейке уже есть три вида виски — straight rye, double-barreled и бурбон. Партнер Дилана по алкогольному бизнесу Марк Башала отметил, что идею они вынашивали около двух лет.

«Мы оба хотели создать коллекцию Американских виски. Я путешествовал годами по миру и пробовал лучшие виски в мире, мне есть с чем сравнить. У нас получился отличный виски», - рассказал Марк Башала.

Как сообщает издание Buro24/7, виски Heaven's Door уже можно заказать онлайн на официальном сайте бренда. Цены весьма приемлемые — от $ 60 до $ 80 за бутылку.



