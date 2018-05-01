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    Боб Дилан занялся выпуском алкогольных напитков

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан решил попробовать себя в новой отрасли
    Музыкант запустил свою линию виски. Бренд называется Heaven's Door  — сокращенное название песни Knockin' on Heaven's Door, написанной музыкантом в 1973-м году. В линейке уже есть три вида виски — straight rye, double-barreled и бурбон. Партнер Дилана по алкогольному бизнесу Марк Башала отметил, что идею они вынашивали около двух
    • Вчора, 16:38
    • Розсилка
    Боб Дилан
    Боб Дилан

    Лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан решил попробовать себя в новой отрасли

    Музыкант запустил свою линию виски. Бренд называется Heaven's Door  — сокращенное название песни Knockin' on Heaven's Door, написанной музыкантом в 1973-м году.

    В линейке уже есть три вида виски — straight rye, double-barreled и бурбон. Партнер Дилана по алкогольному бизнесу Марк Башала отметил, что идею они вынашивали около двух лет.

    «Мы оба хотели создать коллекцию Американских виски. Я путешествовал годами по миру и пробовал лучшие виски в мире, мне есть с чем сравнить. У нас получился отличный виски», - рассказал Марк Башала.

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    Боб Дилан занялся выпуском алкогольных напитков
    Боб Дилан занялся выпуском алкогольных напитков
    Боб Дилан занялся выпуском алкогольных напитков

    Как сообщает издание Buro24/7, виски Heaven's Door уже можно заказать онлайн на официальном сайте бренда. Цены весьма приемлемые — от $ 60 до $ 80 за бутылку.


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