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    Жизнь

    В Сеуле отменили неделю моды из-за угрозы распространения коронавируса

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    <p>Угроза распространения коронавируса влияет на модных журналистов по всему миру</p> <div></div> - В Сеуле отменили неделю моды из-за угрозы распространения коронавируса

    Угроза распространения коронавируса влияет на модных журналистов по всему миру

    Неделю моды в Сеуле, которая должна была начаться 16 марта 2020 года, отменили из-за угрозы распространения коронавируса

    В Сеульской неделе моды сезона осень-зима 2020 должны были принять участие 36 дизайнеров. Организаторы сообщили в своем заявлении, что постараются оказать им максимальную поддержку в проведении презентаций и других мероприятий за пределами страны.

    Угроза распространения коронавируса влияет на модных журналистов по всему миру. Писательница и главный редактор T Magazine Ханья Янагихара рассказала в инстаграме, что всех ее коллег, посещавших показы недель моды в Европе, после возвращения в целях предосторожности попросили две недели работать из дома. А показ Armani на неделе моды в Милане и вовсе решили провести без гостей.

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