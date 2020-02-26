В Сеуле отменили неделю моды из-за угрозы распространения коронавируса



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Угроза распространения коронавируса влияет на модных журналистов по всему миру

Неделю моды в Сеуле, которая должна была начаться 16 марта 2020 года, отменили из-за угрозы распространения коронавируса

В Сеульской неделе моды сезона осень-зима 2020 должны были принять участие 36 дизайнеров. Организаторы сообщили в своем заявлении, что постараются оказать им максимальную поддержку в проведении презентаций и других мероприятий за пределами страны.

Угроза распространения коронавируса влияет на модных журналистов по всему миру. Писательница и главный редактор T Magazine Ханья Янагихара рассказала в инстаграме, что всех ее коллег, посещавших показы недель моды в Европе, после возвращения в целях предосторожности попросили две недели работать из дома. А показ Armani на неделе моды в Милане и вовсе решили провести без гостей.