Брижит Макрон отметила начало Недели моды в приталенном платье Louis Vuitton



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Эмманюэль и Брижит Макрон отметились на модном мероприятии

Первая леди Франции уже много лет не изменяет любимому бренду

С 24 февраля по 3 марта в Париже проходит Неделя моды. Это событие является знаковым для мировой фэшн-индустрии, а для Франции имеет особую степень важности. Первая леди государства не смогла обойти это событие, отметив его в Елисейском дворце.

Брижит Макрон устроила пышную вечеринку по случаю старта Недели, пригласив на нее селебрити со всего мира, сообщил Pure People. Среди гостей приема заметили Жана-Поля Готье, Наоми Кэмпбелл, Пьерпаоло Пиччоли и многих других.

Макрон появилась на празднике в полуприталенном белом платье любимого бренда Louis Vuitton. Брижит уже много лет не изменяет себе: марка одежды остается все той же, модели выше колен – тоже. К платью мадам подобрала туфли-лодочки в тон с серебристым мысом.