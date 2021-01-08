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    Курьез

    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)

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    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)

    Во время одной операции парню пять раз ломали челюсть

    Житель Аргентины сделал 32 операции, чтобы стать похожим на героя фэнтези, сообщает Daily Star. И на 2021 год у него уже запланировано несколько новых визитов в клинику.

    29-летний Луи Падрон мечтает стать эльфом. И для этого он регулярно посещает пластического хирурга. Большую часть из 32 операций ему сделали бесплатно за то, что Луи выступил в качестве модели. Но на остальные он потратил внушительную сумму — около $100 тысяч.

    «Космический эльф», как он сам себя называет, перенес ринопластику, тройную подтяжку лица и шеи, коррекцию век и модификацию ушей. Он уже шесть раз менял цвет глаз. А еще ему делали лазерное отбеливание кожи.

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    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)
    Пять раз ломали челюсть: аргентинец сделал 32 операции, чтобы стать эльфом (фото)

    Во время одной операции ему пять раз ломали челюсть. Затем ее восстанавливали с помощью титановых протезов. Луи решил измениться еще в детстве. Он вдохновлялся образами из фильмов «Лабиринт» и «Бесконечная история», а также книгами о приключениях мифологических персонажей.

    Все началось с окрашивания волос, цветных контактных линз и макияжа. Первую операцию он сделал в свой день рождения. Это была коррекция формы носа

    Затем настала очередь ушей. У эльфов они длинные и заостренные, и какое-то время Луи просто носил накладные. Но в конце концов он лег под нож, чтобы изменить форму хрящей и сделать свой облик более натуральным. На 2021 год у него запланирована очередная смена цвета глаз, липосакция и имплантация лицевой маски, напечатанной на 3D-принтере

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

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    Теги: знаменитости курьез
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