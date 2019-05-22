Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье
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Розсилка
Джорждина Родригес
Фото: Instagram
Звезда порадовала стильным выходом в свет
На красной дорожке Каннского кинофестиваля 25-летняя возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась весьма эффектно. Звезда выбрала элегантный и одновременно сексуальный образ: на ней было полупрозрачное платье-бюстье в пол и босоножки на высоком каблуке. Образ Родригес дополняли роскошное колье с драгоценными камнями на шее, алая помада и гладкая прическа.
В своем же Instagram Родригес поделилась бэкстейдж-фото, которое было сделано непосредственно перед началом сборов на премьеру «Однажды в Голливуде».
Напомним, что футболист и модель начали встречаться в 2016 году. Вместе они воспитывают четверых детей – восьмилетнего сына футболиста Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, которым в июне исполнится два года, а также общую годовалую дочь Алану.