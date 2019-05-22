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    Жизнь

    Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье

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    <p>Джорждина Родригес&nbsp;</p> <p>Фото: Instagram</p> - Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье

    Джорждина Родригес 

    Фото: Instagram

    Звезда порадовала стильным выходом в свет

    На красной дорожке Каннского кинофестиваля 25-летняя возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась весьма эффектно. Звезда выбрала элегантный и одновременно сексуальный образ: на ней было полупрозрачное платье-бюстье в пол и босоножки на высоком каблуке. Образ Родригес дополняли роскошное колье с драгоценными камнями на шее, алая помада и гладкая прическа.

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    Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье
    Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье
    Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье
    Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье
    Фото: Instagram

    В своем же Instagram Родригес поделилась бэкстейдж-фото, которое было сделано непосредственно перед началом сборов на премьеру «Однажды в Голливуде».

    Напомним, что футболист и модель начали встречаться в 2016 году. Вместе они воспитывают четверых детей – восьмилетнего сына футболиста Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, которым в июне исполнится два года, а также общую годовалую дочь Алану.

     Читайте также: Канны-2019: все звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»
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