Возлюбленная Криштиану Роналду покорила Канны соблазнительными формами в облегающем платье



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Джорждина Родригес Фото: Instagram

Звезда порадовала стильным выходом в свет

На красной дорожке Каннского кинофестиваля 25-летняя возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась весьма эффектно. Звезда выбрала элегантный и одновременно сексуальный образ: на ней было полупрозрачное платье-бюстье в пол и босоножки на высоком каблуке. Образ Родригес дополняли роскошное колье с драгоценными камнями на шее, алая помада и гладкая прическа.

В своем же Instagram Родригес поделилась бэкстейдж-фото, которое было сделано непосредственно перед началом сборов на премьеру «Однажды в Голливуде».

Напомним, что футболист и модель начали встречаться в 2016 году. Вместе они воспитывают четверых детей – восьмилетнего сына футболиста Криштиану-младшего, близнецов Еву и Матео, которым в июне исполнится два года, а также общую годовалую дочь Алану.