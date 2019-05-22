Янина Соколова призналась, что победила рак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Янина Соколова facebook.com/yanina.sokolova

По мнению телеведущей и актрисы, в нашем обществе уделяется мало внимания раковым больным

Известная украинская телеведущая Янина Соколова сделал шокирующее заявление. Оказывается, последние месяцы журналистка боролась с раком. Об этом она написала у себя в Фейсбуке.

«Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его победила. Пока общественность обсуждала скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подсоединенная к аппаратам, напичканная катетерами по всему телу и с дырками в животе». За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце», - поделилась страшными подробностями Соколова.

Ведущая отметила, что несмотря на болезнь, она продолжала работать и сумела выпустить много проектов.

«За это же время я создала 30 эфиров Рандеву с Яниной Соколовой и Кино с Яниной Соколовой, 20 выпусков Вечер с Яниной Соколовой, получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионных курса в нашей с Screen School, издала книгу Шевченко на каждый день, сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который вот-вот выйдет в прокат в Париже».

Янина решила своим примером показать, что рак – это не приговор. Телеведущая решила обратить внимание на проблемы раковых больных. По ее мнению, в обществе уделяется мало внимания этому вопросу и Янина решила это исправить, запустив проект «Я, Ніна»

«Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма - живой труп. Мусор, который не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того слесарь ты или известная телеведущая. Общество помогает уничтожать. Я все это пережила на себе. Мне 35. И я хочу следующую часть своего публичного и непубличного жизни посвятить теме, которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком облегчить жизнь и быть ... счастливыми. Даже в этот плохой период», - заявила телеведущая.

Читайте также: Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки.



