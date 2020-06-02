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    Жизнь

    Заново училась ходить. Экс-глава Минкульта вспомнила, как ее отравили (видео)

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    Популярная украинская певица и политик Оксана Билозир - Заново училась ходить. Экс-глава Минкульта вспомнила, как ее отравили (видео)
    Популярная украинская певица и политик Оксана Билозир

    «Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич», - вспоминает звезда

    Популярная украинская певица и политик Оксана Билозир заявила, что ее пытались убить во время работы в Кабинете министров. Из-за серьезного отравления звезда почти год вынуждена была восстанавливать свое здоровье.

    По словам Билозир, от работы в министерстве она ожидала гораздо большего. Она столкнулась с тем, что все работают сами по себе и могут запросто украсть чужие идеи.

    «Я думала, что там будет какая-то коллективная работа. Но такого не было. Там каждый депутат работал на себя. Конкуренция проявлялась во многом - например, можно генерировать идеи, которые кто-то со стороны услышит, и на следующий день твоя идея уже кем-то проработана и внесена. Там свои законы», - рассказала Билозир в программе «Звездный путь».

    Она добавила, что самым страшным испытанием для нее в должности министра стало отравление. Она в течение 12 суток практически не спала, а после - почти год лечилась в больнице и заново училась ходить, так как у нее в результате отравления воспалился спинной мозг и возник частичный паралич.

    «Я год лежала в Феофании. Я не могла ходить, не могла передвигаться. Меня муж просто сажал на велосипед, потому что мне надо было разрабатывать ноги, чтобы снять паралич, и я крутила педали. Это было важное открытие для меня, что кто-то просто может хотеть убить меня», - призналась Билозир.

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    певица здоровье отравление депутат новости
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