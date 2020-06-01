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    Шоу-биз

    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»

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    Украинская певица Ирина Федишин - Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Украинская певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка приняла участие в фотопроекте

    Популярная украинская певица Ирина Федишин призналась, что с детства мечтала стать певицей и в этом ей помог отец.

    «Я с детства мечтала стать певицей. Отец у меня музыкант, поэтому он и стал моим первым учителем по музыке. С раннего детства посещала музыкальные кружки и музыкальную школу. Счастлива, что моя мечта стала реальностью» - написала певица.

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    Ирина Федишин

    Львовский фотограф Виталий Воробьев накануне Международного дня защиты детей обнародовал фотографии звезд украинского шоу-бизнеса, которые приняли участие в фотопроекте «Все мы немножко дети», представ в необычных для себя образах.

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    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»
    Ирина Федишин: «Я с детства мечтала стать певицей»

    «В каждом из нас живет ребенок! Веселая и беззаботная, счастливая и наивная, щедрая и бесконечно добра. Такова, что радуется мелочам, мечтает о подвигах и ничего не боится, - написал фотограф в Facebook. - Дети умеют любить и мечтать. Для них нет ограничений или препятствий. Принимая их примеру, мы становимся настоящими - смелыми, честными, искренними », - говорится в сообщении.

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