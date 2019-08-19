Жена Нетаньяху бросила на землю кусок украинского каравая (видео)



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Нетаньяху с супругой приветствовали три девушки в украинской национальной одежде и с караваем

Жена глава правительства Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросила на землю кусок каравая, которым израильских гостей приветствовали во время прибытия в Киев.

Видео инцидента опубликовал в соцсети журналист Дмитрий Дубров.

Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета, их приветствовали три девушки в украинской национальной одежде и с караваем.

Нетаньяху отломил кусок каравая и съел его, а затем второй надломленный кусок передал жене. Сара Нетаньяху взяла каравай в руки, а потом бросила вниз на землю.

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