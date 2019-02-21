Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джусси Смоллетт

Смоллетт может быть отстранен от съемок до окончания расследования

36-летнего актера сериала «Империя» Джусси Смоллетта подозревают в лжесвидетельстве. Полиция Чикаго официально подтвердила, что рассматривает нападение на актера как спланированную акцию: вероятно, Смоллетт нанял двух мужчин, которые якобы избили его из-за цвета кожи и нетрадиционной ориентации. Если суд посчитает доказательства убедительными, актеру грозит до трех лет лишения свободы.

Variety подтверждает, что Смоллетт может быть отстранен от съемок в «Империи» до окончания расследования, хотя ранее представители телеканала FOX утверждали, что такого не произойдет. Адвокаты актера уже выпустили официальное заявление: «Как и любой другой гражданин США, мистер Смоллетт пользуется презумпцией невиновности. В частности, в ходе этого расследования, где и правдивая, и ложная информация стала общедоступной. В таких обстоятельствах мы настаиваем на тщательном расследовании и будем придерживаться агрессивной линии защиты».





Джерело: Super