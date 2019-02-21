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    Жизнь

    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя

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    Джусси Смоллетт - Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Джусси Смоллетт

    Смоллетт может быть отстранен от съемок до окончания расследования

    36-летнего актера сериала «Империя» Джусси Смоллетта подозревают в лжесвидетельстве. Полиция Чикаго официально подтвердила, что рассматривает нападение на актера как спланированную акцию: вероятно, Смоллетт нанял двух мужчин, которые якобы избили его из-за цвета кожи и нетрадиционной ориентации. Если суд посчитает доказательства убедительными, актеру грозит до трех лет лишения свободы.

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    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя
    Звезде сериала «Империя» грозит тюремный срок за инсценировку нападения на себя

    Variety подтверждает, что Смоллетт может быть отстранен от съемок в «Империи» до окончания расследования, хотя ранее представители телеканала FOX утверждали, что такого не произойдет. Адвокаты актера уже выпустили официальное заявление: «Как и любой другой гражданин США, мистер Смоллетт пользуется презумпцией невиновности. В частности, в ходе этого расследования, где и правдивая, и ложная информация стала общедоступной. В таких обстоятельствах мы настаиваем на тщательном расследовании и будем придерживаться агрессивной линии защиты».

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    Джерело: Super

    полиция ЛГБТ новости нападение
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