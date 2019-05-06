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    Шоу-биз

    14-летняя дочь Оли Поляковой закрутила роман

    • Розсилка
    Маша Полякова - 14-летняя дочь Оли Поляковой закрутила роман
    Маша Полякова
    instagram.com/mashapolyakova

    Звездная мама не воспринимает всерьез парня дочки

    Дочь популярной украинской певицы Маша Полякова показала в соцсетях своего бойфренда.

    На своей странице в соцсети дочь артистки опубликовала совместные фото с парнем, которого зовут Максим.

    «Твой человек – это тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства», - трогательно подписала Маша.

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    14-летняя дочь Оли Поляковой закрутила роман
    14-летняя дочь Оли Поляковой закрутила роман
    instagram.com/mashapolyakova

    Прокомментировала роман и звездная мама. 

    «Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик», - отметила Оля Полякова.

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