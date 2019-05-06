14-летняя дочь Оли Поляковой закрутила роман
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Розсилка
Маша Полякова
instagram.com/mashapolyakova
Звездная мама не воспринимает всерьез парня дочки
Дочь популярной украинской певицы Маша Полякова показала в соцсетях своего бойфренда.
На своей странице в соцсети дочь артистки опубликовала совместные фото с парнем, которого зовут Максим.
«Твой человек – это тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства», - трогательно подписала Маша.
instagram.com/mashapolyakova
Прокомментировала роман и звездная мама.
«Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик», - отметила Оля Полякова.