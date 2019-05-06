14-летняя дочь Оли Поляковой закрутила роман



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Полякова instagram.com/mashapolyakova

Звездная мама не воспринимает всерьез парня дочки

Дочь популярной украинской певицы Маша Полякова показала в соцсетях своего бойфренда.

На своей странице в соцсети дочь артистки опубликовала совместные фото с парнем, которого зовут Максим.

«Твой человек – это тот, для кого ты на первом месте семь дней в неделю, а не только тогда, когда позволяет время и обстоятельства», - трогательно подписала Маша.

Прокомментировала роман и звездная мама.

«Думаю, что им обоим нравится думать, что они пара, думаю, пока они просто друзья, но отношусь прекрасно, он хороший мальчик», - отметила Оля Полякова.