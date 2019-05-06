Наказывают за возраст: певица Мадонна столкнулась с дискриминацией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По словам исполнительницы, на протяжении всей жизни ее критиковали. И теперь осуждают за возраст.

Американская певица Мадонна призналась в интервью британскому Vogue, что сталкивается в своей жизни с эйджизмом: дискриминацией по возрасту. Певица утверждает, что ее наказывают за то, что ей исполнилось уже 60 лет.

Мадонна отметила, что на протяжении всей жизни окружающие критиковали ее по разным поводам, и теперь этим поводом стал возраст знаменитости.

«Недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь еще и недостаточно молода. Сейчас меня наказывают за мои 60 лет», - делится с журналистами певица.

Однако Мадонна научилась этому противостоять. 14 июня должен выйти новый альбом певицы Madame X. Он станет 14-м по счету в карьеры поп-дивы.



