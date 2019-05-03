Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
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Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук
xxl.ua
Украинские знаменитости появились на обложке журнала Xxl
Ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, удивил поклонников новой фотосессией c двумя очаровательными девушками: Анастасией Кумейко (Dj Nana) и Иванной Онуфрийчук.
Главный путешественник Украины примерял образ дерзкого и стильного мачо, а девушки предстали в соблазнительных комплектах нижнего белья.
Напомним, что ранее Дмитрий Комаров прокомментировал выборы президента Украины и победу Владимира Зеленского.