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    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала

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    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук - Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук
    xxl.ua

    Украинские знаменитости появились на обложке журнала Xxl

    Ведущий проекта «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, удивил поклонников новой фотосессией c двумя очаровательными девушками: Анастасией Кумейко (Dj Nana) и Иванной Онуфрийчук.

    Главный путешественник Украины примерял образ дерзкого и стильного мачо, а девушки предстали в соблазнительных комплектах нижнего белья. 

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    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    Дмитрий Комаров, Dj Nana и Иванна Онуфрийчук снялись в фотосессии для мужского журнала
    xxl.ua

    Напомним, что ранее Дмитрий Комаров прокомментировал выборы президента Украины и победу Владимира Зеленского.

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