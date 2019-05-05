Адель празднует день рождения: лучшие фотосессии певицы

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Адель Лори Блу Эдкинс, которую весь мир знает как певицу Адель, родилась в Лондоне в 5 мая 1988 года

Адель – британская певица, рекордсменка Книги рекордов Гиннесса по росту популярности, любимица миллионов. Ее выступления не сопровождаются яркими шоу, на сцене исполнительница «разговаривает» со зрителем только движениями рук и почти всегда одинаковым выражением лица. И, конечно, великолепным голосом - контральто в 5 октав.

Манеры и стиль Адель, не подстраивающиеся под моду, сравнивают с Эдит Пиаф и Джуди Гарленд, она же восхищается Шаде Аду. Отношением к своему творчеству обладательница 10 «Грэмми» объясняет, как покоряет публику:

«Когда я пою, я знаю, что каждый человек в зале чувствует, о чем песня. Вот откуда берется эта эмоциональная связь. Я понимаю, о чем я пою, я понимаю, что переживают они. И они понимают меня. Я знаю, что все в зале знают, что чувствует каждый из нас».

С 2011 года личная жизнь Адель связана с Саймоном Конекки. Певица и бизнесмен жили гражданским браком. В октябре следующего года у супругов родился сын, которого они назвали Анджело Джеймс Конекки.

В апреле 2019 года певица сообщила прессе через своего представителя о разрыве супружеских отношений. При этом Адель и Саймон намерены принимать совместное участие в жизни своего 6-летнего сына Анджело. О причине разрыва звезда предпочла умолчать.