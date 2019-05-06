Пришла в себя: Бритни Спирс позировала в черном мини с небрежно распущенными волосами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

37-летняя Бритни Спирс поделилась с поклонниками кадрами новой фотосессии. Снимки получились очень яркими и соблазнительными

Автором фотосессии звезды стала Франчез Иакуцци. В кадре исполнительница позирует в черном ультракоротком платье с длинными рукавами и массивными плечами модельера Майкла Костелло.

Волосы Бритни остались небрежно распущенными: стилисты только немного уложили их легкими волнами. Красочный маникюр и ярко подведенные глаза идеально вписались в общую концепцию образа звездной блондинки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 3 Май 2019 в 7:56 PDT В конце апреля Бритни Спирс вышла из реабилитационной клиники. Поклонники переживали за звезду, предполагая, что отец насильно удерживает ее под своей опекой.

Джерело: graziamagazine.ru