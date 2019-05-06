Пришла в себя: Бритни Спирс позировала в черном мини с небрежно распущенными волосами
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Розсилка
Бритни Спирс
37-летняя Бритни Спирс поделилась с поклонниками кадрами новой фотосессии. Снимки получились очень яркими и соблазнительными
Автором фотосессии звезды стала Франчез Иакуцци. В кадре исполнительница позирует в черном ультракоротком платье с длинными рукавами и массивными плечами модельера Майкла Костелло.
Волосы Бритни остались небрежно распущенными: стилисты только немного уложили их легкими волнами. Красочный маникюр и ярко подведенные глаза идеально вписались в общую концепцию образа звездной блондинки.
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В конце апреля Бритни Спирс вышла из реабилитационной клиники. Поклонники переживали за звезду, предполагая, что отец насильно удерживает ее под своей опекой.
Джерело: graziamagazine.ru