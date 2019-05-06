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    Шоу-биз

    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку

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    instagram / irynafedyshyn - Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    instagram / irynafedyshyn

    Певица рассказала, что посадила у себя на огороде

    Украинская певица Ирина Федишин похвасталась своим огородом и показала, как работает на огороде вместе со своим сыном.

    В Instagram-аккаунте Федишин опубликовала серию фотографий, на которых она сажает картофель. Отметим, что «Винник в юбке» немного дала маху с огородным дресс-кодом. Рванные джинсы, белые кроссовки и яркий макияж – явно не та одежда, в которой садят картошку.

    «Сегодня мои родители сажали картошку. Я давно говорю маме, что лучше купить мешок, чем столько прикладывать труда! Но мама говорит, что свое есть свое!! - пишет в соцсети исполнительница.

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    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    Ирина Федишин в белых кроссовках показала, как садит картошку
    instagram / irynafedyshyn

    Поклонники Ирины засыпали певицу комплиментами. Фаны гордятся звездой, которая умело помогает своей семье.

    «Супер, вы молодец, я горжусь вашей простотой!», «Вы молодцы, что помогаете, это трудно, но такой труд сближает семью», "Настоящая певица украинского народа», - писали фаны.

    Напомним, недавно Ирина Федишин взбудоражила сеть сексуальными фото в купальниках на отдыхе в Египте.

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    певица Ирина Федишин родители
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