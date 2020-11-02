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    Шоу-биз

    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)

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    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)

    Звезда представила несколько образов

    Датская супермодель Хелена Кристенсен стала лицом рекламной кампании бренда нижнего белья Victoria's Secret. Об этом сообщает Daily Mail.

    51-летняя знаменитость, которая в 1990-х годах была одним из «ангелов» Victoria's Secret, приняла участие в фотосессии, посвященной выходу новогодней коллекции марки.

    Во время съемки Кристенсен представила несколько образов. На одном из размещенных снимков она позирует лицом к камере в красном комплекте, состоящем из кружевного бюстгальтера и трусов, а также шелкового укороченного халата. На другом — демонстрирует черный комплект, дополненный туникой и сланцами с леопардовым принтом.

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    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)
    51-летняя супермодель снялась для Victoria's Secret (фото)

    Поклонники манекенщицы в комментариях под материалом поделились восторгом по поводу ее внешнего вида. «Наконец-то настоящая супермодель, браво!», «Просто дух захватывает от красоты», «Одна из самых красивых, приятных супермоделей всех времен. И все еще прекрасна, несмотря на возраст», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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