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    Шоу-биз

    «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести

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    <p>Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде</p> <div></div> - «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести

    Кайли Дженнер снялась в откровенном наряде

    Фото: @kyliejenner

    Подписчики оценили образ Дженнер в комментариях под постом

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, перевоплотилась в кобру в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. Снимки появились на ее странице в Instagram.

    23-летняя знаменитость снялась в облегающем наряде со змеиным принтом. Она попозировала в боди с глубоким декольте, легинсах, длинных перчатках и прозрачной обуви. Головной убор Дженнер выполнен в виде морды кобры с двумя клыками. На лицо звезды нанесен яркий макияж в стиле smoky eyes и рисунок змеиной шкуры.

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    «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести
    «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести
    «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести
    «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести
    «Секси-кобра»: миллиардерша Кайли Дженнер в латексе подчеркнула выпуклые прелести

    Подписчики оценили образ Дженнер в комментариях под постом, набравшим семь миллионов лайков. «Вау, красотка», «Это просто бомба!», «Легендарный образ», «Ты просто шикарна», «Я в шоке, Кайли! Идеальный образ», «Выглядишь потрясающе», — высказывались поклонники.

    Ранее в ноябре сестра Кайли Дженнер Кендалл принялаРанее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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