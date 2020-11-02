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    Шоу-биз

    50-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в одних трусиках ради звездного мужчины

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    <p>50-летняя супермодель Клаудиа Шиффер предстала без одежды</p> <div></div> - 50-летняя Клаудиа Шиффер показала фото в одних трусиках ради звездного мужчины

    50-летняя супермодель Клаудиа Шиффер предстала без одежды

    Красотка выбрала один из снимков авторства самого именинника

    Звезда мировых подиумов, 50-летняя супермодель Клаудиа Шиффер, обнародовала предельно откровенный кадр ради знаменитого фотографа. Марио Тестино исполнилось 66 лет. Британский фотограф перуанского происхождения стал одним из самых именитых мастеров в мире фэшн-съемок. В объективе Марио успели предстать не только многие звезды, но и сама принцесса Диана. Маэстро работал с ведущими глянцевыми изданиями, поэтому неудивительно, что немецкая супермодель решила по‑особенному поздравить его.

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    Клаудиа выбрала один из снимков авторства самого именинника. Несмотря на то, что модель еще летом отметила свой 50-летний юбилей, многие до сих пор не могут поверить, что ей на самом деле столько лет. Шиффер может похвастаться точеной фигурой и гладкой кожей без намека на морщинки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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