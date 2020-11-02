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    Курьез

    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир

    • Розсилка
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    instagram.com/_emilife/

    люди охотно лайкают и комментируют творчество итальянца, потому что это действительно смешно

    Как стать звездой, не будучи известным актером или певцом? Итальянец Эмануэле Феррари нашел нестандартный ответ на этот вопрос. Примерно год назад он завел Instagram, в котором стал выкладывать ироничные пародии на фото знаменитостей.

    Парень воссоздает наряды звезд, используя подручные средства. В ход идут строительные материалы, предметы быта, канцелярия и даже продукты. После того как модель Кара Делевинь сделала репост его пародии на саму себя, на парня буквально обрушилась слава.

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    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир
    Блогер показал, как бюджетно скопировать звезд и рассмешить весь мир

    Сейчас число его подписчиков перевалило за 1 миллион человек. И все эти люди охотно лайкают и комментируют творчество итальянца. Потому что это действительно смешно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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