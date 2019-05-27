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    Шоу-биз

    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка

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    Андрей Данилко - Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко

    Украинскаий артист обмолвился, что артистка давно мечтает о малыше

    На прошлой неделе одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса наконец-то связала себя узами брака. Поклонники давно подозревали, что у Настю Каменских и Потапа связывает не только музыка, а нечто большее. Стоит отметить, что и коллеги по шоу-бизнесу также подозревали что у украинских артистов закрутился роман.

    В разговоре с журналистами Данилко признался, что почувствовал искру между Настей и Потапом еще тогда, когда только познакомился.

    «Была программа «Дом радости», где моя Сердючка с мамой принимали звездных гостей, и вот они пришли в один из выпусков в 2008 году, и я сразу все понял», - рассказал артист.

    Кроме этого, в недавнем интервью изданию StarHit Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских давно мечтает о детях..

    «Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут», - поделился Данилко.

    Напомним, что Настя и Потап поженились 23 мая.Церемония росписи и свадебное торжество прошло в киевском ресторане Fabius. Поздравить Потапа и Настю пришли многие звезды шоу-бизнеса: певица Тина Кароль, телеведущая Полина Логинова с супругом актером Дмитрием Ступкой, крестная мама Каменских певица Алла Кудлай, fashion-фотограф Соня Плакидюк, бизнес-партнер и друг Потапа продюсер Вадим Лисица, продюсер Юрий Никитин с певицей Ольгой Горбачевой, телеведущий Владимир Остапчука с супругой Еленой Войченко, певица Оля Полякова, Надя Дорофеева с мужем  Владимиром Дантесом.

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    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка
    Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка

    Каменских и Потап познакомились 13 лет назад. Информация об их романе появилась в 2013 году, когда поклонники артистов "застукали" целующуюся пару на одном из красивейших пляжей Кубы. Тогда влюбленные не спешили опровергать или подтверждать слухи, но Каменских призналась, что действительно отдыхала на острове в одиночестве. В свою очередь, жена Потапа продюсер Ирина Горовая тогда не стала отрицать связь между артистами, добавив, что "это не повод начинать семейные дрязги". Позже выяснилось, что на тот момент Потап и Горовая уже были в разводе.

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