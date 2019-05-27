Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских очень хочет родить ребенка



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Андрей Данилко

Украинскаий артист обмолвился, что артистка давно мечтает о малыше

На прошлой неделе одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса наконец-то связала себя узами брака. Поклонники давно подозревали, что у Настю Каменских и Потапа связывает не только музыка, а нечто большее. Стоит отметить, что и коллеги по шоу-бизнесу также подозревали что у украинских артистов закрутился роман.

В разговоре с журналистами Данилко признался, что почувствовал искру между Настей и Потапом еще тогда, когда только познакомился.

«Была программа «Дом радости», где моя Сердючка с мамой принимали звездных гостей, и вот они пришли в один из выпусков в 2008 году, и я сразу все понял», - рассказал артист.

Кроме этого, в недавнем интервью изданию StarHit Андрей Данилко рассказал, что Настя Каменских давно мечтает о детях..

«Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут», - поделился Данилко.

Напомним, что Настя и Потап поженились 23 мая.Церемония росписи и свадебное торжество прошло в киевском ресторане Fabius. Поздравить Потапа и Настю пришли многие звезды шоу-бизнеса: певица Тина Кароль, телеведущая Полина Логинова с супругом актером Дмитрием Ступкой, крестная мама Каменских певица Алла Кудлай, fashion-фотограф Соня Плакидюк, бизнес-партнер и друг Потапа продюсер Вадим Лисица, продюсер Юрий Никитин с певицей Ольгой Горбачевой, телеведущий Владимир Остапчука с супругой Еленой Войченко, певица Оля Полякова, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.

Каменских и Потап познакомились 13 лет назад. Информация об их романе появилась в 2013 году, когда поклонники артистов "застукали" целующуюся пару на одном из красивейших пляжей Кубы. Тогда влюбленные не спешили опровергать или подтверждать слухи, но Каменских призналась, что действительно отдыхала на острове в одиночестве. В свою очередь, жена Потапа продюсер Ирина Горовая тогда не стала отрицать связь между артистами, добавив, что "это не повод начинать семейные дрязги". Позже выяснилось, что на тот момент Потап и Горовая уже были в разводе.