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    Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца

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    Потап и Настя - Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца
    Потап и Настя

    Молодожены отправились в теплые края

    32-летняя певица Настя Каменских и ее супруг, 38-летний рэпер Алексей Потапенко после свадьбы отправились в путешествие.

    Для медового месяцы знаменитости выбрали Турцию, куда отправились на частном самолете. Потап и Настя уже показали подписчикам, как проводят медовый месяц.

    Певица и рэпер загорают на пляже, наслаждаются жизнью и пьют шампанское.

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    Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца
    Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца
    Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца
    Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца

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