Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца
-
Розсилка
Потап и Настя
Молодожены отправились в теплые края
32-летняя певица Настя Каменских и ее супруг, 38-летний рэпер Алексей Потапенко после свадьбы отправились в путешествие.
Для медового месяцы знаменитости выбрали Турцию, куда отправились на частном самолете. Потап и Настя уже показали подписчикам, как проводят медовый месяц.
Певица и рэпер загорают на пляже, наслаждаются жизнью и пьют шампанское.
Читайте также: Как прошла свадьба Потапа и Насти