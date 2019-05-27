Шампанское и пляж: Потап и Настя Каменских похвастались фотографиями с медового месяца



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Потап и Настя

Молодожены отправились в теплые края

32-летняя певица Настя Каменских и ее супруг, 38-летний рэпер Алексей Потапенко после свадьбы отправились в путешествие.

Для медового месяцы знаменитости выбрали Турцию, куда отправились на частном самолете. Потап и Настя уже показали подписчикам, как проводят медовый месяц.

Певица и рэпер загорают на пляже, наслаждаются жизнью и пьют шампанское.

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