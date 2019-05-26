Девочка-радуга стала настоящим кумиром американских подростков (фото)



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Youtube-сенсация, 16-летняя танцовщица, певица, актриса и видеоблогерша Джоджо Сива стала мегазвездой в США

Девочка-радуга начала свой путь в реалити-шоу «Мамы в танце». Несмотря на то, что она заняла только пятое место в шоу, она запомнилась многим благодаря неординарному стилю.

Девочка родилась в Омахе, штат Небраска. С 2013 года она активно принимает участие в танцевальных шоу. Прославившись на шоу «Мамы в танце», девочка заслужила огромную армию поклонников. Благодаря этому она встретилась с такими знаменитостями, как Элтон Джон и Ким Кардашьян. А ведь ей всего 16 лет.

Прославиться американка мечтала с раннего возраста. И, безусловно, осуществила свою мечту. Сейчас у нее 9 миллионов подписчиков на YouTube и 8 миллионов в Инстаграм. Ее известность резко начала расти после выхода песни Boomerang, которая заполучила более чем 700 млн.

Девочка стала обладательницей нескольких наград, а также названа «Лучшим артистом 2018 года» по версии Vivid Seats.

Яркий ребенок предоставляет подлинный и подходящий контент для семей, который родители могли бы смотреть вместе со своими детьми. Ее песни и выпуски ориентированы в основном на детей в возрасте от 4 до 13 лет и зачастую рассказывают от уверенности в себе и силе духа.просмотров в Интернете.

Джерело: joinfo.ua