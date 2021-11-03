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    Укусить и шлепнуть. Стали известны подробности съемок постельных сцен в «Игре престолов»

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    Британская актриса и комедиантка Джемма Уилан - Укусить и шлепнуть. Стали известны подробности съемок постельных сцен в «Игре престолов»
    Британская актриса и комедиантка Джемма Уилан

    По словам актрисы, работа над такими сценами в «Игре престолов» могла превратиться в полный беспорядок

    Британская актриса и комедиантка Джемма Уилан, сыгравшая Яру Грейджой в сериале «Игра престолов», раскрыла подробности съемок постельных сцен. Интервью с ней опубликовало издание The Guardian.

    Во время работы над шоу артистка появилась в двух откровенных эпизодах. В одном из них брат ее героини Теон Грейджой, пока не подозревающий об их родственной связи, едет с Ярой на лошади и засовывает руку ей в штаны. В другой серии персонаж Уилан отправляется в бордель и занимается сексом с девушкой.

    По словам актрисы, работа над такими сценами в «Игре престолов» могла превратиться в полный беспорядок, так как создатели сериала просто включали камеру и просили участников съемок сразу же приступать к игре. При этом актеры всегда внимательно относились друг к другу, утверждает Уилан.

    «Была сцена в борделе с женщиной, и она была настолько обнажена, что мы с ней вместе проговаривали, где будет находиться камера, как ей будет комфортнее. А режиссер мог просто сказать: "Укуси ее за грудь, шлепни по заднице и вперед!" Но я всегда обсуждала такие моменты с другими актерами», — отметила артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: знаменитости кино Игра престолов Сериал шоу-бизнес
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    Укусить и шлепнуть. Стали известны подробности съемок постельных сцен в «Игре престолов»