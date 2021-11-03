Роскошная квартира в элитном доме Киева. Где живет «холостячка» Злата Огневич (фото)

Квартиру артистке подарили родители

Знаменитая украинская певица и участница шоу «Холостячка» Злата Огневич является владелицей роскошных апартаментов в небоскребе в одном из самых элитных ЖК Киева.

Согласно информации из реестра прав о недвижимом имуществе, площадь двухкомнатной квартиры Златы составляет 79 квадратных метров и расположено жилье на улице Драгомирова, передает «Телеканал LIVE».

Как ранее рассказывала Огневич, квартиру ей подарили родители, продавшие имущество в родном Крыму, в Судаке. Договор дарения был оформлен семь лет назад.

Из двухкомнатной квартиры Злата сделала однокомнатную с кухней-студией. Апартаменты Златы в светлых оттенках и с минимумом мебели, потому что артистке нравится, чтобы было свободное пространство.

Интересно, что соседями исполнительницы являются высокопоставленные должностные лица и звезды. Так, здесь трехкомнатная квартира у Ирины Билык, имеет свои апартаменты Дмитрий Монатик. Также жильем в этом ЖК владеют кардиохирург Борис Тодуров, экс-премьер Владимир Гройсман, губернатор Черкасской области Александр Скичко.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes.

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