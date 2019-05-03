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    Шоу-биз

    Billboard 2019: рэпер Дрейк поставил рекорд, победив в 12 номинациях

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    instagram / champagnepapi - Billboard 2019: рэпер Дрейк поставил рекорд, победив в 12 номинациях
    instagram / champagnepapi

    Рекордсменом по числу номинаций была исполнительница Карди Би

    Журнал Billboard наградил лучших музыкантов 2019 года. В номинации «Лучший артист» победа досталась двум рэперам. Приз получили исполнители Drake и Juice WRLD.

    Drake стал абсолютным рекордсменом Billboard Music Awards за все время ее существования, победив еще в 11 номинациях. Теперь на  счету исполнителя в общей сложности 27 статуэток.

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    Billboard 2019: рэпер Дрейк поставил рекорд, победив в 12 номинациях
    Billboard 2019: рэпер Дрейк поставил рекорд, победив в 12 номинациях
    Billboard 2019: рэпер Дрейк поставил рекорд, победив в 12 номинациях
    Billboard 2019: рэпер Дрейк поставил рекорд, победив в 12 номинациях
    instagram / champagnepapi

    Рекордсменом по числу номинаций была исполнительница Карди Би – она претендовала на 21 награду, говорится на сайте оргкомитета премии. Но в итоге она получила только шесть, включая награду в категории «Лучшая артистка».

    Британский певец Эд Ширан, ставший лучшим артистом в 2018 году, в этот раз получил премию только в одной номинации – «Лучший гастролирующий артист».

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