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    Бондарчук рассказал, как его донимала Лобода в 2 часа ночи

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    &laquo;Не так страшна Лобода, как ее малюют&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;Олег Бондарчук - Бондарчук рассказал, как его донимала Лобода в 2 часа ночи
    «Не так страшна Лобода, как ее малюют», – Олег Бондарчук

    Олег Бондарчук рассказал о сотрудничестве со Светланой Лободой

    Певица Светлана Лобода дала интервью на телеканале «Интер» в программе «За глаза». Формат программы подразумевает приглашение родных, друзей, разных людей, которые с экрана делятся своими историями, моментами, которые у них были с приглашенным гостем.

    Одним из приглашенных друзей программы «За глаза» стал украинский режиссёр и продюсер Олег Бондарчук, известный по работе с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачёвой, ALEKSEEV, Ани Лорак и другими.

    «Однажды, где-то в два часа ночи, раздается звонок Светланы и она говорит: «Мы уже меняли режиссёра за режиссёром», что меня пугало ещё больше. Думаю, меняют режиссёра за режиссёром, я уже какой-то очередной 15-й, ну нет, никогда в жизни не соглашусь (смеется). А она говорит: «Просто как человек мне можешь помочь?». Вот она как-то так нажала, на те клавиши души, по-человечески», – рассказал Бондарчук в интервью.

    Олег Бондарчук не отказал и стал режиссёром-постановщиком Светланы Лободы ее шоу-программы Super Star Show. После того, как режиссеру удалось реализовать это шоу-программу он подумал, что: «Не так страшна Лобода, как ее малюют».

    Лобода, неоднократно попадавшая в скандалы из-за своего поведения во время российско-украинской войны, дала интервью Марии Ефросининой. Она, в частности, рассказала, что очень востребована и дает около 500 концертов в год в разных странах мира, но в Украине не могла организовать выступление четыре года. Также Лобода рассказала, кто у нее продюсер.

    Ранее Лобода приняла участие в съемках тизера нового клипа Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».

    Теги: певица телеведущая YouTube концерт время
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    Бондарчук рассказал, как его донимала Лобода в 2 часа ночи