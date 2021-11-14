Бондарчук рассказал, как его донимала Лобода в 2 часа ночи

Олег Бондарчук рассказал о сотрудничестве со Светланой Лободой

Певица Светлана Лобода дала интервью на телеканале «Интер» в программе «За глаза». Формат программы подразумевает приглашение родных, друзей, разных людей, которые с экрана делятся своими историями, моментами, которые у них были с приглашенным гостем.

Одним из приглашенных друзей программы «За глаза» стал украинский режиссёр и продюсер Олег Бондарчук, известный по работе с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачёвой, ALEKSEEV, Ани Лорак и другими.

«Однажды, где-то в два часа ночи, раздается звонок Светланы и она говорит: «Мы уже меняли режиссёра за режиссёром», что меня пугало ещё больше. Думаю, меняют режиссёра за режиссёром, я уже какой-то очередной 15-й, ну нет, никогда в жизни не соглашусь (смеется). А она говорит: «Просто как человек мне можешь помочь?». Вот она как-то так нажала, на те клавиши души, по-человечески», – рассказал Бондарчук в интервью.

Олег Бондарчук не отказал и стал режиссёром-постановщиком Светланы Лободы ее шоу-программы Super Star Show. После того, как режиссеру удалось реализовать это шоу-программу он подумал, что: «Не так страшна Лобода, как ее малюют».

Лобода, неоднократно попадавшая в скандалы из-за своего поведения во время российско-украинской войны, дала интервью Марии Ефросининой. Она, в частности, рассказала, что очень востребована и дает около 500 концертов в год в разных странах мира, но в Украине не могла организовать выступление четыре года. Также Лобода рассказала, кто у нее продюсер.

Ранее Лобода приняла участие в съемках тизера нового клипа Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».