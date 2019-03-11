Букмекеры назвали тройку потенциальных победителей «Евровидения-2019»

Представитель РФ Сергей Лазарев разочаровал поклонников конкурса после презентации своей песни Scream, и с лидирующей строчки опустился на вторую.

Третье место занимает представитель Швеции Джон Лундвик с композицией Too Late For Love.

Замыкают топ-5 претендентов на победу исполнители Luca Hänni (Швейцария) и Mahmood (Италия).

Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Причиной стали отказы исполнителей ехать в Израиль из-за чрезмерной политизации Нацотбора-2019.

Стоит отметить, что если победа достанется представителю России, то Украина может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году.