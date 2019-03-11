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    Шоу-биз

    Букмекеры назвали тройку потенциальных победителей «Евровидения-2019»

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    Букмекеры назвали тройку потенциальных победителей «Евровидения-2019»

    Участники песенного конкурса представили свои композиции

    После прослушивания композиций, которые представители стран-участниц выйдут на сцену в Тель-Авиве в мае, у букмекеров сменился фаворит «Евровидения-2019». 

    .Новым лидером международного песенного конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоренс с композицией Arcade.

    Представитель РФ Сергей Лазарев разочаровал поклонников конкурса после презентации своей песни Scream, и с лидирующей строчки опустился на вторую.

    Третье место занимает представитель Швеции Джон Лундвик с композицией Too Late For Love.

    Замыкают топ-5 претендентов на победу исполнители Luca Hänni (Швейцария) и Mahmood (Италия).

    Напомним, что в этом году Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе. Причиной стали отказы исполнителей ехать в Израиль из-за чрезмерной политизации Нацотбора-2019. 

    Стоит отметить, что если победа достанется представителю России, то Украина может отказаться от участия в конкурсе и в следующем году

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