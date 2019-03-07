Грузию на «Евровидении-2019» представит участник «Голоса країни»



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Ото Немсадзе Tochka.net

Частичка Украины все-таки появится на сцене международного песенного конкурса

Финалист третьего сезона популярного вокального шоу «Голос країни» Ото Немсадзе в этом году будет представлять Грузию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве. Артист исполнит песню Sul tsin iare.

Украинские меломаны впервые услышали Ото Немсадзе в 2013 году. Во время слепых прослушиваний Ото исполнил легендарную композицию Нины Симон Feeling Good.

Его проникновенное исполнение песни развернуло кресла всех тренеров. Но после нескольких минут раздумий Ото сделал свой выбор и попал в команду Святослава Вакарчука.

Под чутким руководством фронтмена группы «Океан Эльзы» Ото Немсадзе дошел до финала и занял почетное второе место.

Напомним, что в этом году Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Более подробно об этом, можно прочесть здесь.