Российский артист Сергей Лазарев презентовал композицию, которую подготовил для «Евровидения-2019»



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Сергей Лазарев

Исполнитель выйдет на сцену международного песенного конкурса во второй раз

В 2016 году Лазарев уже участвовал в песенном конкурсе, но выиграть заветный хрустальный микрофон ему не удалось.

В этот раз исполнитель решил предстать перед славянскими поклонниками и европейской публикой в другом амплуа и презентовал композицию, которую записал с филармоническим оркестром.

«Я счастлив снова принять участие в «Евровидении», музыкальной стороны», - коротко прокомментировал свое возвращение на международную сцену Лазарев в соцсети Instagram. Также артист опубликовал видеоклип на композицию Scream, которую он исполнит на сцене в Тель-Авиве.

Как удалось узнать Scotch, автор музыки новой песни, название которой с английского переводится как «Крик», - Димитрос Контопулос, автор слов - Шэрон Вон, а продюсером стал Филлип Киркоров. Довести до совершенства вокальные навыки певцу помогал Алекс Панайи с Кипра.



