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    Шоу-биз

    Российский артист Сергей Лазарев презентовал композицию, которую подготовил для «Евровидения-2019»

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    Сергей Лазарев - Российский артист Сергей Лазарев презентовал композицию, которую подготовил для «Евровидения-2019»
    Сергей Лазарев

    Исполнитель выйдет на сцену международного песенного конкурса во второй раз

    В 2016 году Лазарев уже участвовал в песенном конкурсе, но выиграть заветный хрустальный микрофон ему не удалось.

    В этот раз исполнитель решил предстать перед славянскими поклонниками и европейской публикой в другом амплуа и презентовал композицию, которую записал с филармоническим оркестром.

    «Я счастлив снова принять участие в «Евровидении», музыкальной стороны», - коротко прокомментировал свое возвращение на международную сцену Лазарев в соцсети Instagram. Также артист опубликовал видеоклип на композицию Scream, которую он исполнит на сцене в Тель-Авиве. 

    Как удалось узнать Scotchавтор музыки новой песни, название которой с английского переводится как «Крик», - Димитрос Контопулос, автор слов -  Шэрон Вон, а продюсером стал Филлип Киркоров. Довести до совершенства вокальные навыки певцу помогал Алекс Панайи с Кипра. 


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