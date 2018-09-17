Бывшая любовница Серова показала, как замаливает грехи и целует иконы



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Экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк поделилась свежими снимками из больницы. Девушка намерена просить помощи у Бога

Попавшая в больницу после драки на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Дарья Друзьяк продолжает вести фото- и видеоотчеты о своем пребывании в медицинском учреждении. После того, как пользователи не поверили в серьезность полученных ею травм, обвинили в неискренности и игре на публику, девушка решила обратиться к высшим силам.

В больнице к Дарье, которая заявила, что беременна от певца Александра Серова, пришел священнослужитель. У себя в аккаунте звезда «Дома-2» заявила, что собирается пройти обряд причастия. Она призналась, что за 29 лет своей жизни никогда не просила прощения за свои грехи, коих у нее великое множество, и поэтому волнуется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДАРЬЯ ДРУЗЬЯК (@dariafriendsk) 14 Сен 2018 в 9:29 PDT

Тем не менее, Друзьяк намерена признать все свои ошибки и сознаться во всех грехах: в чревоугодии, прелюбодеянии, сребролюбии, гневе, печали, унынии, тщеславии и гордости. Позже она поделилась фото, где молится рядом со священником.