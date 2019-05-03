Ченнинг Татум проиграл своей девушке и выставил в соцсети голое фото



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Поклонницы Ченнинга написали множество эмоциональных комментариев

39-летний американский актер Ченнинг Татум сыграл со своей девушкой, 31-летней британской певицей Джесси Джей, в Дженгу.

Смысл популярной азартной настольной игры в том, что необходимо построить башню из деревянных брусочков, при этом нужно вытаскивать палочки из строения и класть их на верхний этаж. Из-за этого конструкция становится все более неустойчивой, пока не рухнет.

Звезда фильмов «Шаг вперед», «Мачо и ботан» проиграл певице, после чего выполнил ее пожелание. Мужчина опубликовал на своей странице в Instagram «обнаженное» фото. Ченнинг стоит в душе под струей воды. Он прикрыл ладонями свое мужское достоинство.

instagram / channingtatum

«Я проиграл в «Дженгу» Джессике Корниш. Проигравший (то есть я) должен разместить фотографию, которую выберет победитель (Джессика Корниш). Я никогда больше не буду играть с ней в Дженгу», - подписал фотографию Татум.

Джессика Корниш - настоящее имя певицы Джесси Джей. Она стала встречаться с Ченнингом осенью прошлого года.

За десять часов пост актера набрал более 2,5 миллионов просмотров. Поклонницы Ченнинга написали множество эмоциональных комментариев: «Моя мечта почти сбылась», «Спасибо Господу за Джессику Корниш, кем бы ни был этот ангел!», «Тебе нужно публиковать такие фотографии чаще».



