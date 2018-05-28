День рождения Сашка Положинского: лучшие клипы музыканта

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Положинский

Неизменному лидеру группы «Тартак» Александру Положинскому исполняется 46 лет

Сегодня, 28 мая день рождения отмечает певец Сашко Положинский. Он родился в 1972 году в Луцке, сообщает «Главком». Творческими способностями артист мог похвастаться еще в школе - он был регулярным участником школьных перфомансов, а также капитаном команды КВН.

После окончания университета Сашко работал на радио «Луцк» ведущим авторских программ «Грандж-Помаранч», «Музичний Світ ARC» и «Дуже необхідна музика».

В 24 года Положинский наткнулся на объявление о наборе участников фестиваля «Червона Рута» и решил создать собственную группу. Для участия в нем нужно было иметь группу, три песни и подать заявление. Группы не было, однако было название и четыре песни. Впоследствии нашлись и другие участники для новосозданной группы «Тартак». Положинский стал ее лидером, а также писал для нее большинство песен.

Тогда еще не опытный коллектив получил первую премию в жанре танцевальной музыки. На сегодняшний день у группы вышло восемь студийных альбомов, среди которых «Опір матеріалів», «Гуляйгород», «Сімка» и «Музичний лист щастя».

В 2014 году Положинский создал группу «Був'є». В 2016 вышла дебютная пластинка коллектива «12 песен, которыми Був’є сообщает о своем существовании».

Положинский также известен своей патриотической общественной позицией, которую он неоднократно подтверждал в текстах своих песен и во время публичных выступлений. В частности, трек «Я не хочу» стал неофициальным гимном оранжевой революции, а написанная в соавторстве с Андреем Пидлужным песня «Не кажучи нікому» является одной из немногих современных композиций, посвященных украинским повстанцам.

Во время Революции Достоинства Положинский запомнился благодаря участию в противостояниях на Банковой. Музыканту удалось погасить агрессию силовиков против киевлян.