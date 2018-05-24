Ричард Гир впервые за последние 30 лет снимется в мини-сериале



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ричард Гир

После свадьбы голливудский актер решил вернуться к работе

Как и многие другие актеры первой величины, Ричард Гир решил перебраться с большого экрана на малый: по примеру Риз Уизерспун, Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Роберта де Ниро и других звезд Гир впервые за последние 30 лет снимется в телесериале.

Выбор звезды «Красотки» и «Сбежавшей невесты» пал на новый проект BBC под названием MotherFatherSon («Мать-отец-сын»). В сериале Гир будет играть героя по имени Макс, «обаятельного американского бизнесмена, владеющего СМИ в Лондоне и по всему миру».

Компанию Ричарду составит актриса не менее известная – Хелен МакКрори сыграет супругу главного героя, а Билли Хоул, недавно засветившийся в «Дюнкерке», исполнит роль их 30-летнего сына, Кейдена, который «управляет британской газетой, принадлежащей Максу, и собирается пойти по стопам отца, чтобы, как и он, стать одним из самых влиятельных людей в мире. Однако образ жизни избалованного молодого богача приводит к разрушительным последствиям, угрожающим будущему семьи, ее бизнес-империи и даже страны».

MotherFatherSon будет представлять собой, как и многие другие проекты BBC, мини-сериал, рассчитанный на 8 часовых эпизодов.

Джерело: popcornnews