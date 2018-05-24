Напомним, Шнабель свободен уже более шести месяцев. Они с Клум расстались в сентябрепрошлого года после трех лет романа. Что касается Эмбер, то она свободна несколько месяцев. Последние отношения ее связывали с Илоном Маском. Они расстались в августе 2017, однако через некоторое время дали друг другу второй шанс, который не увенчался успехом — в феврале этого года Эмбер и Илон снова разошлись.
Эмбер Херд закрутила роман с экс-бойфрендом Хайди Клум
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Розсилка
Эмбер Херд и Вито Шнабель
Пара страстно целовалась в одном из ресторанов
Наверное, когда Хайди Клум расставалась с Вито Шнабелем, она думала, что тот будет горевать. Модель быстро нашла замену бывшему, впрочем, как и бывший не остался без внимания. По информации западных СМИ, арт-дилер встречается с актрисой Эмбер Херд. На днях западные журналисты заметили сладкую парочку за завтраком в одном из ресторанов Нью-Йорка.
«Это точно были Вито и эта знойная красотка Эмбер Херд. Они целовались за завтраком. А потом они забрали свой заказ с выпечкой и ушли».