

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмбер Херд и Вито Шнабель

Пара страстно целовалась в одном из ресторанов

Наверное, когда Хайди Клум расставалась с Вито Шнабелем, она думала, что тот будет горевать. Модель быстро нашла замену бывшему, впрочем, как и бывший не остался без внимания. По информации западных СМИ, арт-дилер встречается с актрисой Эмбер Херд. На днях западные журналисты заметили сладкую парочку за завтраком в одном из ресторанов Нью-Йорка.

«Это точно были Вито и эта знойная красотка Эмбер Херд. Они целовались за завтраком. А потом они забрали свой заказ с выпечкой и ушли».