Напомним, Шнабель свободен уже более шести месяцев. Они с Клум расстались в сентябрепрошлого года после трех лет романа. Что касается Эмбер, то она свободна несколько месяцев. Последние отношения ее связывали с Илоном Маском. Они расстались в августе 2017, однако через некоторое время дали друг другу второй шанс, который не увенчался успехом — в феврале этого года Эмбер и Илон снова разошлись.