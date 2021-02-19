Jerry Heil перепела песню из мультсериала «Чип и Дейл»

Звезда мечтает озвучивать принцесс Disney

Певица Jerry Heil выложила видео, в котором озвучивает главную музыкальную тему анимационного сериала «Чип и Дейл» и рассказала о своей заветной мечте.

Видео появилось на аккаунте Jerry Heil в TikTok, который живет чуть отдельной жизнью от других ее страниц в соцсетях. За страницей в TikTok, где Яна позволяет себе быть менее серьезной, следит уже более 140 000 подписчиков, а ее веселые креативы собрали 1,3 миллиона лайков.

В этом ролике Jerry Heil перепевает главную тему с саундтрека мультсериала «Чип и Дейл», который был создан в 1989-1990-х годах и транслировался украинским телевидением в 2000-х. Вместе с «Утиными историями» этот мультик стал одним из первых анимационных сериалов Disney.

Шутливо обращаясь к ностальгическим ощущений «бумеров» (именно так называют поколения, росло в 2000-х), Jerry Heil рассказала о своей заветной мечте: озвучивать принцесс Disney.

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